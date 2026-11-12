İzmir'de 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Aramalarda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu (skunk), 57 bin uyuşturucu hap ve reçetesiz satışı yasak olan 1 kilo 728 gram pregabalin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik polisi, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın yaptı.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

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