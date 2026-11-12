Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde zehir ele geçirildi

        İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde zehir ele geçirildi

        İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi. Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde zehir ele geçirildi

        İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi. Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde dört ayrı ara yakalama yapıldı. Bu çalışmalarda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve net 1.728 gram ecza toz maddesi ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        REKLAM

        Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 şarjör, 17 fişek ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        İzmir'de 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        İzmir'de 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        İzmir'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        İzmir'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        İzmir, Manisa ve Balıkesir'deki 112 maden ihracatçısı ödüllendirildi
        İzmir, Manisa ve Balıkesir'deki 112 maden ihracatçısı ödüllendirildi
        İzmir'in ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        İzmir'in ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        İzmir'de 17 milyon 712 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        İzmir'de 17 milyon 712 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        HABAŞ felaketinde 9 tutuklama: Başaran'a ev hapsi
        HABAŞ felaketinde 9 tutuklama: Başaran'a ev hapsi