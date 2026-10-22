Klaros'ta Homeros buluşması

İzmirli şair ve yazarlar, Homeros’un İzmir ve İonia dünyasıyla bağını gösteren en önemli arkeolojik bulgulardan biri olan anıtsal nitelikteki Homeros heykeline ev sahipliği yapan Klaros Antik Alanı’nda buluştu. Kültür insanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Saya Holding ana sponsorluğunda sürdürülen arkeolojik çalışmaları yerinde inceleme imkânı buldu.

Antik dünyanın Delphi ve Didim ile birlikte önemli kehanet merkezlerinden biri olan ve bu iki merkezden daha eski arkeolojik buluntulara sahip Klaros, İzmir’in kültür insanlarına ev sahipliği yaptı. Önceki dönem kazılarında bulunan ve MÖ 2. yüzyıla tarihlenen Homeros heykelinin bulunduğu Klaros’ta İzmirli şair, yazar ve kültür insanları bir araya geldi. Saya Holding’in davetlisi olarak Klaros’a gelen şair ve yazarlara Klaros Kazı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal ve Klaros Kazısı Bakanlık Temsilcisi Melek Yıldızturan, Saya Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü eşlik etti.

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Klaros Kazı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal, İzmirli kültür insanlarına Apollon Tapınağı’na ev sahipliği yapan Klaros’taki arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Saya Holding’in Klaros’a verdiği desteğin önemine dikkat çeken Zunal, Saya Holding’e teşekkür etti.

Şiirler ve hikâyeler eşliğinde süren etkinlikte Onur Zunal, "Homeros’un anıtsal nitelikteki, neredeyse tamamı korunmuş portre heykelinin Klaros’ta bulunduğuna dikkat çekmek isterim. Bu da İlyada ve Odysseia destanlarını yazan Homeros’un bu topraklarda yaşadığının ispatı niteliğindedir. Herkes Homeros’u sahipleniyor. Ancak İzmir ve çevresinde yaşadığının çok önemli delilleri bu topraklarda bulunmuştur. Homeros’un eski ismiyle Smyrna, günümüz ismiyle İzmir’de yaşadığının ispatları bilimsel arkeolojik buluntularla ortaya çıkmıştır" dedi.

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Şiirler, hikâyeler ve anlatılar eşliğinde derin bir kültür yolculuğuna çıkan İzmirli şair ve yazarlar, Homeros’u anmak ve onun dizelerini seslendirmek üzere Klaros’ta yeniden bir araya gelme isteklerini dile getirdi. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Klaros’ta yeni bir buluşma gerçekleştirilmesi planlanıyor.