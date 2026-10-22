Meme kanserine zaman kazandırmayın

Meme kanserinin önlenmesinde erken tanının önemine değinen İEÜ Medical Point Hastanesi Senoloji (Meme Sağlığı ve Hastalıkları) Merkezinden Prof. Dr. Baha Zengel, meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2024 yılı verilerine göre dünya üzerinde 8,2 milyon kadın meme kanseri ile yaşamını sürdürüyor. Erken tanının riski azaltmada en büyük etken olduğunu dile getiren uzmanlar meme kanseri konusunda doğru bilinen yanlışların tanıyı geciktirebileceği uyarısında bulunuyor. İEÜ Medical Point Hastanesi Senoloji (Meme Sağlığı ve Hastalıkları) Merkezinden Prof. Dr. Baha Zengel, doğru bilinen ancak zaman kaybına yol açabilen yanlışların başında mamografi ve kemoterapi ile ilgili konular olduğunu söyledi.

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Mamografi zararlı değil

Prof. Dr. Zengel, "Kadınları en çok ikna etmek için büyük çaba sarfettiğimiz ilk konu mamografi çekiminin zarar vereceği, vücuda alınan ışının kanser riskini arttıracağı konusu. Bu bilgi çok yanlış. Mamografi çekimi esnasında alınan ışının dozu çok düşüktür ve yapılan hesaplamalar 4050 yaş sonrası yapılacak çekimlerde riski arttırmamaktadır.

Mamografide alınan düşük doz radyasyonun oluşturabileceği teorik risk, meme kanserinin erken evrede teşhis edilmesinin sağladığı hayat kurtarıcı faydanın ve yaşam kalitesini arttırmasının yanında ihmal edilebilir düzeyde düşüktür.

Mamografi ile ilgili bir diğer yanlış bilinen konu ise çekim tekniğidir. Mamografi meme dokusu sıkıştırılarak uygulandığı için o basının iyi huylu kitleyi kanser hücresine dönüştürebileceği endişesi vardır. Bu bilgi de çok yanlış çünkü modern mamografi cihazları hastanın hassasiyetine göre meme dokusuna uygulanacak basınç ayarlanabilmektedir" ve bu uygulanan bası kesinlikle meme dokusuna zarar vermediği gibi iyi huylu bir kitlenin kötü huylu bir kitleye dönüştürmez’’ dedi.

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Her kitle kötü değil

Memedeki her kitlenin kötü bir anlam taşımadığını ifade eden Prof. Dr. Zengel, "Bu konu da kadınlar arasında kaygı oluşturan en önemli konular arasında yer alıyor. Oysa memenin iyi huylu fibrokistik oluşumları hastalık değildir ve hanımların neredeyse yarısına yakınında bulunabilir. Olağan meme kontrolları ile takip edilebilir. Bazen erken tanı alan hastalarda da tümörün biyolojik özelliklerinden dolayı kemoterapi ya da akıllı ilaç gibi sistemik tedavileri cerrahi uygulamalardan önce başlıyoruz. Bu durum da geç kalınmışlık algısı yaratıyor. Bu algı da doğru bir bilgi değil" diye konuştu.

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Kadınlara meme kanseri konusunda farkındalıklarını arttırmaları ve değişimleri erken fark edebilmeleri için kendi dokularını tanımalarını öğütleyen Prof. Dr. Zengel, erken tanı ve gerekli kontrollerin zamanında yapılması şartıyla başarı şansının çok yüksek olduğunu, sözlerine ekledi.