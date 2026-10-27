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        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu

        İzmirli 17 yaşındaki lise öğrencisi Melek Öztürk, bilimsel projeleriyle dikkat çekerek hakemli bir akademik derginin kadrosuna kabul edildi ve Türkiye'nin en genç akademik dergi hakemi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu

        İzmirli 17 yaşındaki lise öğrencisi Melek Öztürk, bilimsel projeleriyle dikkat çekerek hakemli bir akademik derginin kadrosuna kabul edildi ve Türkiye'nin en genç akademik dergi hakemi oldu.

        İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Melek Öztürk, internet dünyasında gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettirerek akademik unvan zincirlerini kırdı ve dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye'nin akademik yayıncılık ağı DergiPark bünyesinde yer alan hakemli bir bilimsel dergi, Öztürk'ü hakem olarak kabul ederek resmi hakem kadrosuna dahil etti.

        ONCOMathRIX projesiyle daha önce gündeme gelen Melek Öztürk (17), projelerindeki bilimsel yaklaşımıyla akademik yayıncılık alanında da yer alıyor. Yaşıtları sınavlara hazırlanırken Öztürk, bilimsel makaleleri değerlendirme sürecinde görev alma fırsatı elde etti.

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        En genç hakem unvanı

        Akademik dergi hakemlerinin yaşlarına yönelik incelemelerde Melek Öztürk'ten daha genç bir hakeme rastlanmaması üzerine Öztürk, Türkiye'nin en genç akademik dergi hakemi oldu. Öztürk'ün, görevi kapsamında bilimsel makalelerin değerlendirme sürecinde aktif rol alması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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