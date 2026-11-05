Mehmet Kasapoğlu'na NATO PA'da yeni dörev

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Bilim ve Teknoloji Komisyonu Ortak Toplantısı’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Kasapoğlu, Abu Dabi’de gerçekleştirilen toplantıda başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Kasapoğlu, yeni göreviyle Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı, müttefik ve ortak ülkelerin parlamenterleri arasında diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan grubun yönetiminde sorumluluk üstlendi.

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"Türkiye’nin tecrübesini ve önceliklerini anlatmayı sürdüreceğiz"

Yeni görevine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin bölgesel güvenlik konularındaki tecrübesine dikkat çeken Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizi temsil ettiğimiz her platformda olduğu gibi bu görevde de Türkiye’nin görüşlerini, tecrübesini ve önceliklerini anlatmayı sürdüreceğiz. Akdeniz ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, insanlarımızın güvenliğini ve geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. Terörle mücadeleden göçün sebeplerine, enerji güvenliğinden bölgesel çatışmalara kadar ortak meselelerimizi açıkça konuşmaya ve birlikte çözüm aramaya ihtiyacımız var."

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"Müttefiklik, güvenlik kaygılarını anlamayı ve dayanışmayı gerektirir"

Parlamenterler arasındaki temasların karşılıklı anlayışın güçlenmesine katkı sağladığını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Müttefiklik, birbirimizin güvenlik kaygılarını anlamayı ve bu kaygılar karşısında dayanışma göstermeyi gerektirir. Türkiye’nin terörle mücadeledeki hassasiyetlerini ve bölgesel istikrara ilişkin yaklaşımını muhataplarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Farklı görüşlerin bulunduğu konularda da diyaloğu sürdürmek, ortak çalışabileceğimiz alanları geliştirmek için gayret göstereceğiz."

Akdeniz ve orta doğu için parlamenter diyalog

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NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, NATO üyesi ülkeler ile Akdeniz, Orta Doğu ve Arap Yarımadası’ndaki ortak ülkelerin parlamenterleri arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Grubun çalışma alanları arasında bölgedeki siyasi ve sosyoekonomik gelişmeler, terörizm, bölgesel çatışmalar, göç ve mülteci meseleleri ile enerji ve çevre konuları bulunuyor. NATO’nun Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İş birliği Girişimi kapsamındaki ilişkilerin parlamenter boyutu da grubun gündeminde yer alıyor.

Kasapoğlu, üstlendiği yeni görevi şu sözlerle değerlendirdi: "Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar için ülkelerin birbirini dinlemesi, toplumların beklentilerini anlaması gerekiyor. Parlamenter diplomasi, bu temasları sürdürmek için önemli bir imkân sunuyor. Bu sorumluluğu, ülkemizin birikimini ortak çalışmalara yansıtmak ve bölge halklarının huzuruna katkıda bulunmak için yerine getireceğiz."

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Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel güvenlik üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir dönemde Kasapoğlu’nun üstlendiği bu görev, Türkiye’nin parlamenter diplomasi alanındaki etkinliğini güçlendirmek bakımından önem taşıyor. Başkan yardımcılığı, Türkiye’nin bölgesel barış, istikrar ve iş birliğine ilişkin görüş ve önceliklerinin uluslararası parlamenter diyaloga daha güçlü biçimde yansıtılmasına katkı sağlayacak.