Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 17.30 sıralarında yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerden M.D.'nin (40) evinde yapılan aramada 15 uyuşturucu hap, 31,05 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 17 fişek, çift kırmalı av tüfeği, 12 kartuş ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli R.A.'nın (41) evinde ise 79,10 gram metamfetamin bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.