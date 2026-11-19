Göztepe’nin Brezilyalı futbolcuları Juan ve Andre Henrique, attıkları gollerle takımlarına önemli katkı sağladı. Juan 7, Andre Henrique ise 4 gol kaydederken, iki oyuncu sarıkırmızılıların ligde attığı 22 golün yarısına imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon geride kalan 11 haftada hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti. İzmir ekibi, sadece 10 mağlup olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında gol sevinci yaşayamazken, diğer 10 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Başakşehir’e 1, Samsunspor’a 3 ve Eyüpspor’a 4 gol atan sarıkırmızılılar, diğer müsabakalarda ise Galatasaray, Gaziantep FK, Alanyaspor, Rizespor, Kocaelispor, Çorum FK ve Fenerbahçe karşısında 2'şer gol kaydetti. İzmir ekibinin gol yükünü ise Brezilyalı oyuncuları Juan ve Andre Henrique çekti. Juan 7, Andre Henrique ise 4 kez rakip fileleri havalandırarak takımın attığı 22 golün yarısına imza attı.