2'NCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Sebat Spor'u 2-0 yenerek kötü gidişatına son verdi. Bu maçtan önce son 3 müsabakasında 1 yenilgi ve 2 beraberlik alarak liderliği kaptıran, ardından teknik direktörü Namet Ateş'le yollarını ayıran sarı-siyahlılar, Sebatspor'u yenerek yeniden umutlandı. Bu sonuçla 26 puana yükselen Aliağa FK, 4'üncü sıradaki yerini korudu. Aliağa FK, lider Muşspor'u 3 puan geriden takibini sürdürürken, gelecek hafta sonu mesaisinde ise deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

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