İzmir Oda Orkestrası'nın yaylı çalgılar dörtlüsü, Felix Mendelssohn ve Ludwig van Beethoven'ın eserlerini İzmir'de verilen konserde seslendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ücretsiz konser programı kapsamında gerçekleştirilen Oda Müziği Konserleri Serisi'nde keman, viyola ve viyolonsel sanatçılarından oluşan dörtlü sahne aldı.

Keman sanatçıları Ceyda Çetin ve Ceylan Ölmez, viyola sanatçısı Ceren Sezer ve viyolonsel sanatçısı Berk Kavak'tan oluşan dörtlü, performansıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Salonu dolduran müzikseverler, 2 bestecinin eserlerini dinleme fırsatı bulurken sanatçıların performansları da ayakta alkışlandı.

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- Sanatçıların uluslararası deneyimi

İzmir Oda Orkestrası'nda ikinci keman grup şefi olarak görev yapan Ceyda Çetin, Avrupa'nın birçok ülkesinde konserler verirken, Bremen'de yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ceylan Ölmez de orkestranın kadrosunda yer alıyor.

Avusturya'daki köklü orkestralarda deneyim kazanan Ceren Sezer ile Danimarka'da yüksek lisans eğitimi alan Berk Kavak da İzmir Oda Orkestrası bünyesinde sanat çalışmalarını sürdürüyor.