İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle şehrin meraları yeniden canlandırılacak. İki kurum arasında imzalanan protokolle, Bergama’daki 12 merada çalı temizliği canlandırma çalışması yürütülecek. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ise 11 hayvan içme suyu göleti yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımda iklim krizinin tehdidi altındaki meraların yeniden canlandırılması ve yeni su kaynaklarının oluşturulması için "Mera Islahı İş Birliği Protokolü"nü imzaladı. Bergama’da 12 merada ortak ıslah çalışmaları yürütülmesi kararı alınan protokolle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 11 hayvan içme suyu göleti yapımı, mevcut göletlerin bakımı ile meralarda çalı temizliği faaliyetleri gerçekleştirilecek. Böylece hem meraların güçlendirilmesi sağlanacak hem de bölgeye yeni su kaynakları kazandırılacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki dayanışma modeliyle hayata geçirilecek proje kapsamında, çalı temizliği çalışmaları sırasında meralarını geçici bir süre kullanamayacak olan ve Tarım Bilgi Sistemi (TBS) ile Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı üreticilere yem kaybı yaşamaması için yem bitkisi desteği sağlanacak.

İki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen protokolün, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün onay sürecinin tamamlanmasının ardından 2027 yılında uygulamaya alınması planlanıyor. İki yıl içinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların kırsal kalkınmaya, doğal ekosistemin korunmasına ve üreticilerin daha verimli hayvancılık yapmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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Hayvanlara can suyu, yangınlara karşı umut oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde hayata geçirdiği hayvan içme suyu göletleri, hayvanların su ihtiyacını karşılayarak mera hayvancılığını destekliyor. Yaban hayatı için de önemli bir su kaynağı olan göletler, orman yangınlarıyla mücadelede alternatif su kaynakları arasında yer alıyor.

İzmir genelinde bugüne kadar tamamlanan 316 hayvan içme suyu göleti, yeni protokolle birlikte daha da yaygınlaştırılacak.