TFF 2. Lig: Aliağa FK: 2 - Sebat Spor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı Sebat Spor 20 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı Sebat Spor 20 mağlup etti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Onur Can Dolğun, Emrah Altındağ, Hakan Özler
Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan, Yusuf Erdem Gümüş (Eren Tunalı dk. 87), Ahmet Metin Arslan (Altar Han Hidayetoğlu dk. 87), Selim Ilgaz (Okan Derici dk. 72), İzzet Furkan Malak, Hamza Gür (Furkan Yöntem dk. 87), Muammer Sarıkaya, Mustafa Yıldırım (Emrehan Gedikli dk. 59)
Sebat Spor: Ahmet Daş, Ahmet Arda Tuzcu (Eren Altıntaş dk. 87), Furkan Şan (Güneş Güventürk dk. 82), Burak Yamaç, Eren Karaağaç (Rıdvan Dönmez dk. 46), Rahmi Salih Kaya, Talha Özcan (Mert Önal dk. 46), Veysel Sönmezsoy, Cemal Kızılateş (Harun Özcan dk. 77), Burak Asan, Yasin Dülger
Goller: Ahmet Metin Arslan (dk. 39), Muammer Sarıkaya (dk. 45) (Aliağa FK)
Sarı Kartlar: Yusuf Erdem Gümüş, Caner Cavlan, Selim Ilgaz, Hamza Gür (Aliağa FK), Cemal Kızılateş (Sebat Spor)
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