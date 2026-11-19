Dört ay önce evlenen Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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