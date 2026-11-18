Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 yendi.
Giriş: 18.11.2026 - 20:43 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 17-11 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, müsabakayı 39-27 kazandı.
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