ARANIN ARDINDAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' operasyonu kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 19 sanığın 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Öğleden sonra verilen aranın ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar dinlendi.

‘HAYATIMI GERİ VERİN’

Son olarak savunma yapan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "6 maddede bu kuşkuları ortadan kaldırmaya çalışacağım. Hukuka aykırılığı iddia edilen İZBETON-kooperatif sözleşmeleri, İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Meclisinin oy birliği ile aldığı kararlara dayanılarak yapılmış. Kararı alan meclis burada değil. İZBB Hukuk Müşavirliği bu sözleşmeleri hukuka uygun bulmuş. İddianameyi hazırlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ilk iddianameden 3 yıl önce, 8 Aralık 2022 tarihinde söz konusu protokollerde hukuka aykırılık olmadığına, görevi kötüye kullanma bulunmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş ve bu karar kesinleşmiş. Danıştay 1’inci Dairesi 30 Ocak 2025 tarihinde hakkımdaki soruşturma iznini iptal etmiş, işlerin kooperatifler eliyle yapılmasında cezai sorumluluğum olmadığına hükmetmiş. İlk iddianamede kişisel menfaat elde etmediğim tespit edilmiş. MASAK raporunda usulsüz hiçbir para hareketimin olmadığı belgelenmiş. Ben 3 ayrı iddianameyle aynı suçlamalarla 505 gündür tutukluyum. Sayın Başkan teraziyi düzeltin, bana şimdi, hayatımı geri verin" diyerek beraatini talep etti.

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‘100 KERE DE YARGILANSA BURADAN SUÇ ÇIKMAZ’

Soyer'in kızı ve avukatlarından Defne Soyer, "Müvekkilimin 505 gündür neden tutuklu olduğunu anlamıyoruz. Buradaki kimsenin de anladığını sanmıyorum. Müvekkilim zaten cezalandırıldı ve biz bunun üstüne savunma yapıyoruz. Yargılama Tunç Soyer'in şahsına değil ortaya koyulan kamusal politikadır. Siyaset yalnızca sloganlarla değil, icraatla yapılır. Bu kamusal bir kentsel dönüşüm modelidir. Tunç Soyer yargılanmaya devam ettikçe yerel yöneticiler kamu kararına hareket etmekten korkacaktır. 100 kere de yargılansa buradan suç çıkmaz" dedi.

‘PARA NEREYE GİTMİŞ, TEK TEK YAZIYOR’

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Tutuklu sanık eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu savunmasında, “505 gün sonra nihayet karşınızdayım. Hikaye aslında 2022'de başladı sonra 2023'te bitti. Daha sonra 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bir daha araştırın' dendi. Tefrik edeli bile 500 gün geçti. Raporda ne buldularsa tabağa koymuşlar. 21 sayfanın 7'si adımız, soyadımız, adresimiz" dedi. MASAK'ta 64 maddelik bir rapor olduğunu belirten Aslanoğlu, “Para nereye gitmiş, tek tek yazıyor. Paranın City İnşaat’ta olması lazım ama onlar da 'Ben zarar ettim' diyor. City İnşaat zengin edilmemiş, para İzmir'in firmalarına, işçilere gitmiş. Oraya da gitmemişse o zaman Soyer 'Robin Hood' olmuş. Zenginden almış fakire vermiş. Biz bir denetim raporuyla tutuklanabilir miyiz? Bir tek biz değil kimse tutuklanamaz. Ama biz bir denetim raporuyla tutuklandık” ifadelerini kullandı.

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İddiaları özensiz hazırlanan aşçı tabağına benzeten Şenol Aslanoğlu, "Kısacası tutuklanmamıza neden olan denetim kurulu raporu da, mühendis raporları ve mali raporlar da bizim lehimizdedir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Savunma yapan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise "Herkes iddianamenin delil ve dayanaksız olduğunu söyledi. Evet öyle. Delilsiz ve gerekçesiz bir suçtan dolayı 17 aydır tutukluyum. Savcılık makamı amacına uygun olmayan şeyleri görmüyor, amacına uygun olanları görüyor. Madem hukuk devletiyiz, benim yasal dayanağım ortada. Ama ben hangi yasal dayanak ile 11 aydır içerideyim? İddianame hatalıdır ve eksiktir. Ne bu dosyada ne de başka bir dosyada aleyhime herhangi bir delil, belge gösterin suçumu kabul edeceğim" diyerek beraatini talep etti.

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SAVCILIK MAKAMI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanıklar Soyer ve Kaya'nın tahliye edilmesini, diğer tutuklu 3 sanığın ise tutukluluğunun devamını istedi.

TUNÇ SOYER İLE BİRLİKTE 3 TAHLİYE

Ardından mahkeme başkanı ara karar için 30 dakikalık ara verdi. 15 saat süren duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Burak Bakır'ın tutukluluk hallerinin devamına; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve City Construction isimli firmanın sahibi Yıldırım Kuruoğulları'nın konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Buna karşın Soyer ve Kaya, başka bir davadaki tutuklulukları nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Dava ileri bir tarihe ertelendi.