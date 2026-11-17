NATO EDGE 2026'DA STANTLAR İLGİ GÖRDÜ

İzmir’de 30’u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilen ‘NATO EDGE 2026’ faaliyetinin ilk gününde ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK başta olmak üzere stantlar yerli ve yabancı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

NATO EDGE 2026’nın ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu aktaran TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Hakkı Murat Genç, "Bir önceki NATO EDGE’nin 3 katından daha fazla katılım var. Bu durum Türkiye'nin NATO içerisindeki askeri gücüyle de orantılı diye düşünüyorum. NATO üyeleri ve diğer ülkelerden katılımcıların da çok yüksek olduğunu görüyorum. Üst düzey askeri personel, birçok NATO ülkesinden personel standımıza geldi" diye konuştu.

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'YABANCI KATILIM FAZLA'

Etkinliğe talebin oldukça yoğun olduğunu aktaran Genç, "Savunma fuarlarımız da çok yoğun oluyor ama burada yabancı katılımının biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. NATO'nun bütün olarak hareket etmek, yatırım yapmak istediği şeylerde en etkin roller alabilmeye odaklandık. NATO'nun ortak harekat ve karar merkezleri, ortak kripto çözümleri, ortak haberleşme çözümleri, bulut çözümlerine ihtiyaçları var ve bunlarla ilgili birçok farklı seviyede görüşmeler halindeyiz. Buralarda olabilecek en önemli noktalarda yer almak, liderlik etmek ve çözümlerimizi sunmak istiyoruz. Bu anlamda da görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor. Yüksek etkileşimli bir fuar" diye konuştu.

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Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarda NATO için doğru hikayeleri sergilemeye çalıştık. Bunlar farklı alt çözümlerin, ürünlerin birleştiği, senaryolar üzerinden çözümlere gidilen hikayeler. Ama en ön plana çıkarmaya çalıştığımız şey bulutta, siber domainde, yapay zeka domaininde biriyle entegre çalışan, taşıyıcıdan bağımsız taktik saha haberleşme çözümü. Bir askerin birbiriyle, karargahla haberleşmesi ve bunun güvenli olması çok önemli ama bunun da yavaşlığa yol açmaması lazım. Konseptimiz kripto ürünlerimizi askerlerin, birliklerinin elinde bulunan ürünleri kullanarak, taşıyıcıdan bağımsız güvenli bir şekilde kriptolanmış olarak haberleşebilmelerini sağlamak. Bunu bulut katmanına da kriptolu olarak aktararak komuta kontrol merkezlerine ulaşmayı kolaylaştırmak."