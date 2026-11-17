Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının "İklim Değişikliği, Kuraklık ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması Programı" kapsamında düzenlenen geziye üreticiler, teknik personel ve serbest tarım danışmanlarından oluşan 25 kişi katıldı.

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal sulamada suyun verimli kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezine inceleme gezisi düzenledi.

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