İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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