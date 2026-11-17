Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında H.U. ve M.A.'ya ait 2 ayrı eve operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, 1 kilo 228 gram bonzai, 1590 sentetik hap, ruhsatsız pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 905 TL ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.