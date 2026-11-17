Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (ESİAD) bu yıl beşincisi düzenlenen ESİAD Yatırım Zirvesi'nde, küresel belirsizlikler karşısında şirketlerin dayanıklılığını artırma yolları, stratejik büyüme, risk yönetimi ve finansman olanakları ele alındı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, yatırımcılar açısından dünyanın her geçen gün daha riskli hale geldiğini söyledi.

Uluslararası ilişkilerde ilkelerin gözetilmemesi ve jeopolitik risklerin artmasının dünya ticaretinde öngörülebilirliği azalttığını kaydeden Elban, uluslararası pazarlarda yatırım yapmayı düşünenlerin karar almasını zorlaştırdığını ifade etti.

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Elban, çevreyi en çok kirleten ülkelerin iklim anlaşmalarına katılmayarak kendilerine avantaj sağladığını, kirliliğin yükünü ise tüm dünyanın taşıdığını belirtti.

Artan refahın ve dijital teknolojilerin sağladığı kolaylıkların gençlerin beceri edinme ve üretme eğilimini zayıflattığını belirten Elban, bu durumun yatırımcıların ve kurumların nitelikli personel bulmasını güçleştirdiğine işaret etti.

Elban, artan risklere rağmen yatırımların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "O zaman yatırım yapmayacak mıyız? Yapacağız. Zaten yatırım yapan, yatırım konusunda dayanıklılığı daha fazla olan ve bu konuda direncini, inancını hiç kaybetmeyen şirketler, ülkeler ayakta kalacak ve kalmaya devam edecek." dedi.

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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise sanayicilerin geçmişte bir yatırımdan elde edecekleri karı hesapladıklarını, bugün ise gelecekte rekabet güçlerini nasıl koruyacaklarını düşündüklerini anlatarak, bu konuda çalışma ve projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da geleceği öngörmenin ve planlamanın zorlaştığına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Teknolojik dönüşümün yarattığı fırsatlar siber güvenlik tehditleriyle, yeni pazarların sunduğu imkanlar jeopolitik gerilimlerle ve yükselen korumacılıkla, büyüme hedefleri finansal ve ekonomik kırılganlıklarla iç içe geçiyor. Üretimden enerji güvenliğine ve tedarike, finanstan lojistiğe, teknolojiden insan kaynağına kadar bütün değer zincirini kapsayan, uçtan uca bir risk yönetimi anlayışına ihtiyaç duyuyoruz."

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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel de vizyon konuşması yaptı.

Zirve kapsamında "Kurumsal Finans ve Stratejik Büyüme", "Kurumsal Dayanıklılık ve Küresel Trendler" ve "Belirsizlik Çağında Risk Yönetimi" başlıklı oturumlar düzenlendi.