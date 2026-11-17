İZMİR'de 17-19 Kasım tarihleri arasında 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilen 'NATO EDGE 2026' faaliyeti başladı.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde, 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 'NATO EDGE 2026' faaliyeti İzmir Fuar Merkezi'nde başladı. NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ve savunma sanayisi ile NATO arasındaki iş birliği imkanlarının ele alınacağı etkinliğin açılış töreni gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Oksana Ferchuk, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ve NATO İletişim ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Dr. Dylan Browne gerçekleştirdi.

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Faaliyetle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Etkinlik çerçevesinde 300 firma fuar alanında yer alıyor. Teknoloji firmalarının NATO'yla etkileşimi artırmak adına düzenlediğimiz 3'üncüsü olan bu organizasyonda NATO üyesi ülkelerden yaklaşık 3 bin kişi katılıyor" dedi.

'TÜRKİYE, NATO'NUN GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİKİ OLDUĞUNU HER VESİLEYLE GÖSTERİYOR'

"Türkiye gelişmiş savunma sanayii ekosistemiyle bu gibi etkinliklerde her zaman göz dolduruyor" diyen Savunma Sanayii Başkanı Görgün, “Fikir üreten, etkileşimi artıran, daha fazla koordine şekilde çalışabilecek KOBİ'lerin, tedarik zincirinin güçlendirilmesine yönelik geçmişten beri yaptığı politikaları anlatarak ana oyunculardan biri olduğunu tüm müttefik ülkelere göstermiş oluyor. Geçtiğimiz yıl NATO'nun birçok etkinliğine Türkiye'de ev sahipliği yapmıştık. Özellikle Innovation Continuing Programı'nın dört ayaklı olan programın iki ayağını Türkiye'de düzenledik. Multi-Domain Operations etkinliği Türkiye'de düzenlenmişti. Bu sene de NATO Liderler Zirvesi Türkiye'de gerçekleşti. NATO Liderler Zirvesi'nin önemli bir parçası da savunma sanayi etkileşimiydi. Türkiye sadece gelişmiş güçlü ordusuyla değil, aynı zamanda gelişmiş savunma sanayisiyle birlikte de NATO'nun güçlü bir müttefiki olduğunu her vesileyle göstermiş oluyor” diye konuştu.

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'MÜTTEFİKLER İÇİN FIRSAT'

Etkinlikten beklentilerinin etkileşimin artması olduğunu aktaran Görgün, "Bir diğer beklentimiz, Türkiye'deki özellikle 4 binin üzerindeki farklı yeteneklerdeki firmamızın müttefiklerin ihtiyaçlarını, müttefikler içinde yer alan ana yüklenicilerin alt yüklenicileri olabilme ve onların çözüm ortağı olabilmelerini herkesin biraz daha net görebilmesini sağlamak. Son yıllarda özellikle artan ihracat rakamlarımızı paylaşıyoruz. Geçtiğimiz sene 10,1 milyar dolar savunma sanayii ihracatı gerçekleştirdik. Bunun önemli bir kısmı da NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerine gerçekleştirildi. Bunlar da bu farkındalıklar da daha da artıyor. Etkileşimin artmasını, Türkiye'deki gelişmiş ve çevik üretim altyapısının, birikiminin daha da fazla değerlendirileceğini, bunun da müttefikler için fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.