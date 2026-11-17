İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ ile bağlantılı olarak Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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