İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kaza, Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, sola dönüş yapmak için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, ekiplerin tramvayı yeniden raya alma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.