Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yöre halkının 'yeşil altın' olarak adlandırdığı defne yaprağı hasadı devam ederken, üreticiler sarp ve engebeli arazilerden 4050 kiloluk demetleri sırtlarında taşıyarak ekonomiye kazandırıyor.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yöre halkı tarafından 'yeşil altın' olarak nitelendirilen defne yaprağında hasat mesaisi sürüyor. Eylül ayında başlayan ve mart ayına kadar devam eden sezon, kış aylarında bölge köylüsünün en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarp ve engebeli ormanlık alanlara giden üreticiler, araçların ulaşamadığı dik yamaç ve kayalık bölgelerde defne dallarını buduyor. Kesilen dallar, köylülerin sırtında tek seferde 40 ila 50 kilogram ağırlığındaki demetler halinde yol kenarındaki toplanma noktalarına taşınıyor.

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Kantarlarda tartılıp fabrikalara sevk ediliyor

Toplanma alanlarında biriktirilen defne yaprakları, kantarlarda tartılıp kayıt altına alındıktan sonra kamyon ve pikaplarla yurt içindeki çeşitli tesislere gönderiliyor. Fabrikalarda kurutulup ayrıştırılan ürünler; kozmetik, sabun ve parfümeri başta olmak üzere ilaç, gıda ve baharat sanayisinde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Türkiye’nin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan defne yaprağının, zorlu arazi şartları ve kış soğuğuna rağmen mart ayına kadar sürecek hasat dönemi boyunca Andırınlı üreticilerin aile bütçesine katkı sağlamayı sürdüreceği bildirildi.