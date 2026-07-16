Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" programında 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.





Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Hacı Mustafa Karakuzulu Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.



Namaz kılınmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunan programda dualar edildi.



- Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta Şehit Cengiz Camisi'nde "sabah namazı" buluşması gerçekleştirildi.



Vatandaşların katıldığı programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.



Sabah namazının ardından Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü Vaizi Nurullah Bozkurt tarafından vaaz verildi.



Program, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.



