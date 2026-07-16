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        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" programında 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 07:24 Güncelleme:
        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" programında 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.


        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Hacı Mustafa Karakuzulu Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

        Namaz kılınmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunan programda dualar edildi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta Şehit Cengiz Camisi'nde "sabah namazı" buluşması gerçekleştirildi.

        Vatandaşların katıldığı programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Sabah namazının ardından Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü Vaizi Nurullah Bozkurt tarafından vaaz verildi.

        Program, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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