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        Kahramanmaraş'ta kayalıklara düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde mesire alanında kayalıklara düşen çocuk, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kayalıklara düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde mesire alanında kayalıklara düşen çocuk, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Döngele Mahallesi'ndeki mesire alanına ailesiyle pikniğe giden 14 yaşındaki A.K.C, göleti izlediği sırada dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.

        Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak halat sistemi kurdu.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşılan A.K.C, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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