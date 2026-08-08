GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolduktan sonra sulama kanalında bulunan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yapraklı Mahallesi'nde yaşayan bir aile, yaklaşık 3 saat önce kaybolan 2 yaşındaki çocukları D.G'yi bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, çalışmalarını evin yakınından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı. Sulama kanalına düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan D.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük D.G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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