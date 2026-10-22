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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Hobi olarak başladı, camı çatlatarak sanat eserine dönüştürüyor Çekiç darbeleriyle cama portre işliyor

        Hobi olarak başladı, camı çatlatarak sanat eserine dönüştürüyor Çekiç darbeleriyle cama portre işliyor

        Kahramanmaraş'ta oto lastik tamirciliği yapan 28 yaşındaki Ersel Darıcı, hobi olarak başladığı cam kırma sanatını mesleğine dönüştürdü. Çekiç darbeleriyle özel camlar üzerine portreler işleyen Darıcı, her bir eserini yaklaşık bir haftada tamamlarken eserlerini 80 bin liraya kadar satışa sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Hobi olarak başladı, camı çatlatarak sanat eserine dönüştürüyor Çekiç darbeleriyle cama portre işliyor

        Kahramanmaraş'ta oto lastik tamirciliği yapan 28 yaşındaki Ersel Darıcı, hobi olarak başladığı cam kırma sanatını mesleğine dönüştürdü. Çekiç darbeleriyle özel camlar üzerine portreler işleyen Darıcı, her bir eserini yaklaşık bir haftada tamamlarken eserlerini 80 bin liraya kadar satışa sunuyor.

        Kahramanmaraş'ta yaşayan Darıcı, 3 yıl önce sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek cam kırma sanatına yöneldi. Darıcı, zamanla kendisini geliştirerek farklı eserler ortaya çıkarmaya başladı. Cam üzerinde milim milim çalışarak portre ve figürler oluşturan Darıcı, hobi olarak başladığı uğraşı bugün sipariş üzerine eserler hazırladığı bir işe dönüştürdü.

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        Darıcı'nın çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet gibi isimlerin portreleri de yer alıyor. Darıcı, kendi beğendiği ve önemli bulduğu isimleri de cam üzerine işleyerek koleksiyonuna yeni eserler ekliyor. Her bir eserini yaklaşık bir haftada titiz bir çalışmayla tamamlayan Darıcı, çalışmalarını 80 bin liraya kadar satabiliyor.

        "Çalışmamı Cumhurbaşkanımıza göndermek istiyorum"

        Cam kırma sanatında en küçük bir hatanın tüm eserin zarar görmesine neden olabileceğini ve çalışmanın sabır gerektirdiğini ifade eden Darıcı, "Bu merak 3 yıl önce sosyal medyadan görmemle başladı ve el becerim olduğunu düşünerek 'ben de yaparım' dedim. Öncelikle bir çalışma olarak bir kadın silueti yaptım. Son 3 yıldır aktif olarak yapıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ve Fatih Sultan Mehmet gibi isimleri yaptım. Yaptıklarım eserleri sahiplerine iletmeye çalışıyorum. Özel yaptığım oldu bir kaç tane. Çalışmamı Cumhurbaşkanımıza göndermek istiyorum" dedi.

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        Çalışmanın detayını da anlatan Darıcı, "Öncelikle sadece cama yaptığım çalışma 78 saat sürüyor bir günüm gidiyor. Kişinin anlı ve yüz kısmı gibi parlayan kısımları kırıyorum. Ortalama bir haftamı alıyor bir eserin yapımı. Kişisel özel çalışmaları 50 ile 80 bin lira arasında yapıyorum. Gerek çerçeve ve gerekse cam önemli. İthal cam olduğundan 15 ile 25 bin arasında maliyeti oluyor. Dışarıdan sipariş verenler de oluyor. Bu ürünün kırılmaması için özel olarak kargoya hazırlıyorum" diye konuştu.

        "İşi büyütüp adımı duyurmak istiyorum"

        Hobi olarak başladığı tutkusunun işi olduğunu ifade eden Darıcı, "Ben hobi olarak başladım artık iş tarafına döndüm. Hali hazırda oto lastik ve bisiklet tamirciliği yapıyorum. Boş zamanlarımda bu hobiyi yapıyordum artık iş buna doğru döndü. İlerleyen süreçlerde büyütüp ve adımı duyurmak istiyorum. İstanbul ve Ankara gibi yerlerdeki sergi alanlarında göstermek istiyorum. İlerde boksör Muhammet Ali yapacağım. Yapılabilmesi aşırı zor. Bazen şiddetli vurduğumda cam tuzla buz olabiliyor. Bir eserimi 7 kez camını kırmış 8'incisinde tamamlamıştım. El emeğinden ziyade el becerisi olan bir sanat merakı olanlara gösteriyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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