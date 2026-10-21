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        Türk futbolunun efsane isimleri, spor şehri Kahramanmaraş'ta buluştu

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Amatör Sporlar Sezon Açılışı ve Spor Şehri Kahramanmaraş Buluşması' programı dolayısıyla kente gelen Türk futbolunun efsaneleri Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara, 17 bin 500 seyirci kapasiteli Kahramanmaraş Stadyumu, 11. Uluslararası Kitap Fuarı ve İstiklalspor Tesisleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Efsane isimler, amatör ve profesyonel sporcularla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Türk futbolunun efsane isimleri, spor şehri Kahramanmaraş'ta buluştu

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Amatör Sporlar Sezon Açılışı ve Spor Şehri Kahramanmaraş Buluşması' programı dolayısıyla kente gelen Türk futbolunun efsaneleri Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara, 17 bin 500 seyirci kapasiteli Kahramanmaraş Stadyumu, 11. Uluslararası Kitap Fuarı ve İstiklalspor Tesisleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Efsane isimler, amatör ve profesyonel sporcularla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Amatör Sporlar Sezon Açılışı ve Spor Şehri Kahramanmaraş Buluşması" programı dolayısıyla kente gelen Türk futbolunun efsane isimleri Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara, program öncesinde şehirde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

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        Heyetin ilk durağı, Kahramanmaraş'a kazandırılan 17 bin 500 seyirci kapasiteli Kahramanmaraş Stadyumu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de eşlik ettiği ziyarette, stadyumda yürütülen çalışmalar ve tesisin şehrin spor hayatına kazandıracağı imkanlar hakkında bilgi verildi. Tecrübeli isimler, yeni stadyumu kendi uzmanlık alanları çerçevesinde değerlendirerek tesisin Kahramanmaraş'ın futbol geleceğine sağlayacağı katkılara ilişkin görüşlerini paylaştı.

        İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türk futbolunun önemli isimlerini Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görgel, "Bugün şehrimizin en önemli spor yatırımlarından stadyumumuzu Türk futbolunun efsane isimleri Mehmet Özdilek, Tanju Çolak ve İbrahim Yattara ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Efsanelerimiz futbolcu gözüyle stadımızı yorumladı" dedi.

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        Türk futbolunda önemli başarılarıyla iz bırakan Tanju Çolak, Kahramanmaraş'ın gelişimini ve yeni stadyum yatırımını takdirle karşıladığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in şehir için ortaya koyduğu gayrete de dikkat çekti. Kahramanmaraş'ın geçmişe kıyasla önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Çolak, "1987 yılında Galatasaray'da oynarken Kahramanmaraşspor ile yaptığımız maçta gelmiştim ilk defa buraya. Şimdi görüyorum ki Kahramanmaraş çok değişmiş, çok gelişmiş. Kahramanmaraş için canını dişine takan bir belediye başkanı var, bu büyük bir şans. Çok da güzel bir stat yapılıyor buraya. İnşallah bu stadın açılışında da bir araya geliriz" diye konuştu.

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        Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mehmet Özdilek ise Kahramanmaraş'ın futbolculuk kariyerinin başlangıcında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Şehirle olan bağının uzun yıllardır devam ettiğini ifade eden Özdilek, 1984 yılından bu yana Kahramanmaraş'la ilişkilerinin güçlü bir şekilde sürdüğünü söyledi. Deprem felaketinin ardından da şehirle bağını koparmadığını dile getiren Özdilek, sporun toplumun yeniden bir araya gelmesindeki rolüne vurgu yaptı. Kahramanmaraş'ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Mehmet Özdilek, "Gönül bağlarım hiç kopmadı buradan. 1984'ten beri Kahramanmaraş'la ilişkimiz çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Malum Kahramanmaraş çok büyük bir afet yaşadı. O süreçte de buradaydım. Deprem sonrası insanları bir araya getiren en önemli unsurlardan biri de spor oldu yine" dedi.

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        Geçmişteki stadyum şartlarıyla bugün hayata geçirilen yatırımlar arasında önemli bir fark bulunduğunu ifade eden Özdilek, yeni tesisin şehirde sporun gelişmesine katkı sunacağını belirtti. Kahramanmaraş'ın hedeflerini büyütmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Özdilek, "Bizim oynadığımız dönemde Kahramanmaraş'ta stadyum hiç iç açıcı değildi. Şimdi Fırat başkanın ortaya koyduğu vizyonla çok daha güçlü bir yere geldiğini görüyoruz Kahramanmaraş'ta sporun. Tabii stat yapıldıktan sonra hedefleri büyütmek lazım. Kahramanmaraş'ın hak ettiği yerde, Süper Lig'de olması en büyük dileğim olabilir" ifadelerini kullandı.

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        Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinen İbrahim Yattara ise Kahramanmaraş'a ilk kez geldiğini belirterek, şehirde bulunmaktan ve yeni stadyumu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş takımlarının gelecekte Süper Lig'de mücadele etmesini istediğini ifade eden Yattara, teknik direktörlük hedefini de paylaştı. Yattara, "Ben ilk defa geldim Kahramanmaraş'a. İnşallah Kahramanmaraş takımlarını Süper Lig'de de görürüz. Ben de teknik direktörleri olmak isterim" dedi.

        Kahramanmaraş Stadyumu'ndaki incelemelerin ardından heyet, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

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        Kitap fuarı ziyaretinin ardından heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin takımı Kahramanmaraş İstiklalspor için hazırlanan Kılavuzlu tesislerine geçti. Burada futbolcularla bir araya gelen efsane isimler, tesisleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Takımla gerçekleştirilen buluşmada sporcularla sohbet eden heyet, Kahramanmaraş futbolunun gelişimine katkı sunacak tesis yatırımlarını yerinde görme fırsatı buldu.

        Programın son bölümünde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Amatör Sporlar Sezon Açılışı ve Spor Şehri Kahramanmaraş Buluşması" etkinliğine katılan heyet, amatör ve profesyonel sporcularla bir araya geldi. Spor camiasının temsilcilerinin ve katılımcıların yer aldığı programda Türk futbolunun efsane isimleri, sporcuların sorularını yanıtlayarak tecrübelerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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