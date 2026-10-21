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        Kahramanmaraş'ın sulak alanları göçmen kuşlara yaşam molası sunuyor

        MEHMET KASAPKARA - Sulak alanları ve zengin bitki çeşitliliğiyle göçmen kuşların önemli güzergahları arasında bulunan Kahramanmaraş'ta, sonbahar göçüyle birlikte kuş hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ın sulak alanları göçmen kuşlara yaşam molası sunuyor

        MEHMET KASAPKARA - Sulak alanları ve zengin bitki çeşitliliğiyle göçmen kuşların önemli güzergahları arasında bulunan Kahramanmaraş'ta, sonbahar göçüyle birlikte kuş hareketliliği yaşanıyor.

        Kentteki baraj, gölet ve diğer sulak alanlara gelen çok sayıda kuş, beslenip dinlendikten sonra göç yolculuğunu sürdürüyor. Gerçekleştirilen gözlemlerde yaklaşık 239 kuş türünün kayıt altına alındığı kent, göçmen kuşlara sunduğu doğal yaşam alanlarıyla dikkati çekiyor.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ın, sulak alanları sayesinde kuşlara konaklama ve beslenme imkanı sunduğunu söyledi.

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        Gavur Gölü çevresi, baraj gölleri, göletler ve mevsimsel sulak alanların kuş çeşitliliği bakımından önemli olduğunu belirten Cırık, göç sırasında uzun mesafeler kateden kuşların bu alanlarda enerji depolayarak yolculuklarına devam edebildiğini ifade etti.

        Cırık, sulak alanların kuşların yaşam döngüsünün devamlılığı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Kahramanmaraş, coğrafi konumu ve sahip olduğu sulak alan çeşitliliği nedeniyle göçmen kuşlar açısından gerçekten önemli bir bölgedir. Özellikle Gavur Gölü çevresi, baraj gölleri, göletler ve mevsimsel sulak alanlar, kuşların göç sırasında beslenebildiği, dinlenebildiği ve enerji depolayabildiği doğal ortamlar sunmaktadır. Binlerce kilometrelik göç yolculuğunda bu alanlar hayati bir rol üstlenmektedir. Göçmen kuşlar uzun mesafeler kat ederken büyük miktarda enerji tüketir. Sulak alanlar besin ihtiyaçlarını karşılayıp enerji rezervlerini yenilemelerine ve yolculuklarına devam etmelerine olanak sağlar. Bu alanlar yalnızca mola noktaları değil, kuşların yaşam döngüsünün sürdürülebilmesine de katkı veren ekolojik sistemlerdir."

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        Kentte kayıt altına alınan kuş türlerinin bölgenin biyolojik çeşitliliğini ortaya koyduğunu dile getiren Cırık, iklim değişikliğinin sulak alanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çekti.

        Sıcaklık artışları, yağış rejimindeki değişiklikler, kuraklık ve buharlaşmanın su seviyelerini ve yaşam alanlarını etkilediğini belirten Cırık, bu durumun kuşların besin kaynaklarında, göç zamanlamalarında ve uygun konaklama alanlarında değişikliklere yol açabileceğini kaydetti.

        Cırık, bilinçsiz su kullanımı, tarımsal ve evsel kaynaklı kirlilik, habitat kaybı ve yoğun insan faaliyetlerinin de sulak alanlar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

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        Sulak alanların biyolojik çeşitliliğin yanı sıra su döngüsünün devamlılığına da katkı sağladığını aktaran Cırık, bu alanların uygun koşullarda su kalitesinin iyileştirilmesine ve taşkın etkilerinin azaltılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

        - Bilimsel izleme ve koruma çağrısı

        Sulak alanların korunması için düzenli bilimsel izleme yapılması gerektiğini vurgulayan Cırık, kuş popülasyonlarıyla birlikte su seviyelerinin ve su kalitesinin de takip edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

        Göçmen kuşların ülkeler arasında hareket ettiğini hatırlatan Cırık, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Göçmen kuşlar bilindiği gibi ülke sınırları tanımaz. Bir bölgede kaydedilen sulak alan, kıtalar boyunca devam eden göç yolculuğunu etkileyebilir. Bu nedenle Kahramanmaraş'ın sulak alanlarını korumak yalnızca burada konaklayan kuşları değil, aynı zamanda ortak doğal mirasımızı ve gelecek nesillerin yaşam çevresini korumak anlamına geliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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