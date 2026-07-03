Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki sahte altın operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki sahte altın operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, sahte altın üretip pazarladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki sahte altın operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, sahte altın üretip pazarladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 10 ilde 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Operasyonda 69 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, reşat, gremse ve figürlü toplam 10 bin 749 sahte altın ile 123 mühür, 5 kilogram sahte altın, 112 tarihi eser, 10 tabanca, 9 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek, 26 sentetik hap ele geçirildiği kaydedildi.

        Şüphelilerden 18’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23'ü için adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet davasında eski hemşirenin tutuklu yargılanma...
        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet davasında eski hemşirenin tutuklu yargılanma...
        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanm...
        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanm...
        123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında müteahhide 17 yıl hapis cezası
        123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında müteahhide 17 yıl hapis cezası
        Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada karar çıkt...
        Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada karar çıkt...
        Deprem sonrası yeniden inşa edilen Kahramanmaraş'ın maketini yaptı, Bakan K...
        Deprem sonrası yeniden inşa edilen Kahramanmaraş'ın maketini yaptı, Bakan K...
        Deprem kentini kavurucu sıcaklara rağmen yeniden inşa ediyorlar İnşa çalışm...
        Deprem kentini kavurucu sıcaklara rağmen yeniden inşa ediyorlar İnşa çalışm...