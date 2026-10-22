Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı'nda israftan iklim eylemine çözüm odaklı buluşma

Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlendi. Çalıştayda, kentin çevre ve sürdürülebilirlik öncelikleri 15 tematik masada ele alındı.

Türkiye genelinde hayata geçirilen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Kahramanmaraş'ta kapsamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda; çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen çalıştay Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

"Kahramanmaraş’ı Geleceğe Dirençli Hazırlamalıyız"

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ortak aklın desteklenmesinin ve atılacak adımların takipçisi olmanın önemine vurgu yaparken; KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal ise 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecindeki kentin geleceğin ihtiyaçlarına göre inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

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İstiklal BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, COP31'e 16 projeyle katılacaklarını ifade ederek ölçülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

15 tematik masada çözüm arandı

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştayda; iklim, afet ve doğa yönetiminden su yönetimine, tarım ve gıda sistemlerinden enerji ve ulaşım dönüşümüne kadar toplam 15 tematik masada stratejiler geliştirildi. Çalıştaydan elde edilen çıktılar, ilerleyen süreçte açıklanacak İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'ne temel oluşturacak.