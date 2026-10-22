Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı'nda israftan iklim eylemine çözüm odaklı buluşma

        Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı'nda israftan iklim eylemine çözüm odaklı buluşma

        Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlendi. Çalıştayda, kentin çevre ve sürdürülebilirlik öncelikleri 15 tematik masada ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı'nda israftan iklim eylemine çözüm odaklı buluşma

        Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlendi. Çalıştayda, kentin çevre ve sürdürülebilirlik öncelikleri 15 tematik masada ele alındı.

        Türkiye genelinde hayata geçirilen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Kahramanmaraş'ta kapsamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda; çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen çalıştay Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

        "Kahramanmaraş’ı Geleceğe Dirençli Hazırlamalıyız"

        Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ortak aklın desteklenmesinin ve atılacak adımların takipçisi olmanın önemine vurgu yaparken; KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal ise 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecindeki kentin geleceğin ihtiyaçlarına göre inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        İstiklal BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, COP31'e 16 projeyle katılacaklarını ifade ederek ölçülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        15 tematik masada çözüm arandı

        Yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştayda; iklim, afet ve doğa yönetiminden su yönetimine, tarım ve gıda sistemlerinden enerji ve ulaşım dönüşümüne kadar toplam 15 tematik masada stratejiler geliştirildi. Çalıştaydan elde edilen çıktılar, ilerleyen süreçte açıklanacak İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'ne temel oluşturacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta yangından etkilenen alana 1 milyondan fazla fidan dikilece...
        Kahramanmaraş'ta yangından etkilenen alana 1 milyondan fazla fidan dikilece...
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargıla...
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargıla...
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta çürümüş erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta çürümüş erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta yanan ormanlara 1 milyon fidan dikilecek
        Kahramanmaraş'ta yanan ormanlara 1 milyon fidan dikilecek