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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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