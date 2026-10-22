Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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