Kahramanmaraş'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesi ve olay yeri incelemesinin ardından KSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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