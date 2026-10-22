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        Kahramanmaraş'ta çürümüş erkek cesedi bulundu

        Kahramanmaraş'ta dere içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta çürümüş erkek cesedi bulundu

        Kahramanmaraş'ta dere içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki boş arazide hayvanlarını otlatan çoban, derede erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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