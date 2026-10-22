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        Kahramanmaraş'ta mavi kapaklarla 15 bin 700 engelli vatandaşa umut oldular

        Kahramanmaraş'ta 2012 yılından bu yana aralıksız sürdürülen mavi kapak toplama kampanyası ile 15 bin 700'ün üzerinde engelli vatandaşa akülü araba, manuel tekerlekli sandalye temin edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta mavi kapaklarla 15 bin 700 engelli vatandaşa umut oldular

        Kahramanmaraş'ta 2012 yılından bu yana aralıksız sürdürülen mavi kapak toplama kampanyası ile 15 bin 700'ün üzerinde engelli vatandaşa akülü araba, manuel tekerlekli sandalye temin edildi.

        Kahramanmaraş'ta toplumsal dayanışma ve çevre bilincini bir araya getiren "Mavi Kapak Topla Geleceğe Destek Ol" kampanyası, 14 yıldır büyüyerek devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Bilim Şenliği'nde kurdukları stantta çalışmaları hakkında bilgi veren "Mavi Kapakçı" lakaplı Abdulkadir Zeki Gülmezoğlu, projenin geldiği insani boyutu gözler önüne serdi.

        "15 bin 700'den fazla aracı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık"

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        2012 yılından bu yana duyarlı vatandaşların topladığı kapakları geri dönüşüme kazandırdıklarını vurgulayan Gülmezoğlu, "Kahramanmaraş'taki hemşerilerimiz kapakları topluyor, bizlere ulaştırıyor. Biz de bu plastikleri geri dönüşümle milli servete dönüştürüp özel vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve koltuk değneği sağlıyoruz. Bugüne kadar 15 bin 700 civarında akülü araba, manuel araba ve koltuk değneğini engelli kardeşlerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve resmi kurumların projeye her zaman omuz verdiğini dile getiren Gülmezoğlu, çocukların ve gençlerin şenlik alanında gösterdiği ilginin umut verici olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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