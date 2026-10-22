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        Kahramanmaraş'ta okul önlerinde denetim, bin 646 kişi sorgulandı

        Kahramanmaraş'ta öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 646 kişi sorgulanırken, 181 araç kontrol edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta okul önlerinde denetim, bin 646 kişi sorgulandı

        Kahramanmaraş'ta öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 646 kişi sorgulanırken, 181 araç kontrol edildi.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1821 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında bin 646 şahıs sorgulanırken, 181 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca 93 okul servis aracını denetledi, 220 metruk binada kontrol yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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