Kahramanmaraş'ta okul önlerinde denetim, bin 646 kişi sorgulandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1821 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında bin 646 şahıs sorgulanırken, 181 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca 93 okul servis aracını denetledi, 220 metruk binada kontrol yaptı.

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 646 kişi sorgulanırken, 181 araç kontrol edildi.

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