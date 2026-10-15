Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada mütalaa verildi

        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada mütalaa verildi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada mütalaa verildi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

        Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D.B. ile tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanının bilirkişi raporuna ilişkin diyeceklerini sorması üzerine sanıklar, rapora ilişkin itirazlarının olmadığını belirtti.

        Müşteki avukatları ise raporun hukuken eksik hazırlandığını ifade etti.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

        - Savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu

        REKLAM

        Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, A.D.B.'nin M.G'ye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

        Savcı, E.T'nin ölümüne ilişkin değerlendirmesinde ise olay yerinde yapılan keşif ve hazırlanan rapora göre A.D.B. ile E.T. arasında yaklaşık 5-6 metre mesafe bulunduğunu, E.T'nin kıyafetleri üzerinde yapılan kriminal incelemede ateşli silah yaralanmasının yakın atış sonucu oluştuğunun tespit edildiğini kaydetti.

        Bu bulgular doğrultusunda E.T'nin A.D.B.'nin silahından çıkan mermiyle yaralanmadığı değerlendirilerek sanığın bu maktule karşı olası kastla öldürme suçundan sorumlu tutulamayacağı ifade edildi. Savcı, bu suçlama yönünden A.D.B.'nin beraatine karar verilmesini talep etti.

        REKLAM

        Sanığın olayın ardından yaklaşık 2 yıl firari kalması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunduğunu belirten savcı, tutukluluk halinin devamını istedi.

        Diğer sanıklar R.K. ve A.K. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini de talep etti.

        Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

        - Olay

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, M.G. ile olay yerinde bulunan E.T. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün ölmüş, M.G. de 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        REKLAM

        Olayın ardından kaçan A.D.B, 1 Mart 2026'da İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 11'inci Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor
        Kahramanmaraş'ta 11'inci Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor
        Su isteme tartışması cinayetle sonuçlanmıştı, davada karar bozuldu 18 yıl c...
        Su isteme tartışması cinayetle sonuçlanmıştı, davada karar bozuldu 18 yıl c...
        Kahramanmaraş'ta Tömek Kavşağı'nda trafiği rahatlatacak projeye start veril...
        Kahramanmaraş'ta Tömek Kavşağı'nda trafiği rahatlatacak projeye start veril...
        Kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı başladı
        Kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı başladı
        Kahramanmaraş'ın "elma deposu Göksun"da yetiştirilen elmalar yurt dışına gö...
        Kahramanmaraş'ın "elma deposu Göksun"da yetiştirilen elmalar yurt dışına gö...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri o...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri o...