Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada mütalaa verildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D.B. ile tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının bilirkişi raporuna ilişkin diyeceklerini sorması üzerine sanıklar, rapora ilişkin itirazlarının olmadığını belirtti.

Müşteki avukatları ise raporun hukuken eksik hazırlandığını ifade etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

- Savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu

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Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, A.D.B.'nin M.G'ye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Savcı, E.T'nin ölümüne ilişkin değerlendirmesinde ise olay yerinde yapılan keşif ve hazırlanan rapora göre A.D.B. ile E.T. arasında yaklaşık 5-6 metre mesafe bulunduğunu, E.T'nin kıyafetleri üzerinde yapılan kriminal incelemede ateşli silah yaralanmasının yakın atış sonucu oluştuğunun tespit edildiğini kaydetti.

Bu bulgular doğrultusunda E.T'nin A.D.B.'nin silahından çıkan mermiyle yaralanmadığı değerlendirilerek sanığın bu maktule karşı olası kastla öldürme suçundan sorumlu tutulamayacağı ifade edildi. Savcı, bu suçlama yönünden A.D.B.'nin beraatine karar verilmesini talep etti.

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Sanığın olayın ardından yaklaşık 2 yıl firari kalması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunduğunu belirten savcı, tutukluluk halinin devamını istedi.

Diğer sanıklar R.K. ve A.K. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini de talep etti.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

- Olay

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, M.G. ile olay yerinde bulunan E.T. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün ölmüş, M.G. de 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından kaçan A.D.B, 1 Mart 2026'da İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.