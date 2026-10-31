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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı

        Kahramanmaraş'ta "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı

        Kahramanmaraş'ta, sözlü kültür mirasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı

        Kahramanmaraş'ta, sözlü kültür mirasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şölen, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, yaptığı konuşmada, hikayelerin toplumun hafızasını ve ortak değerlerini kuşaktan kuşağa taşıdığını belirtti.

        Konuşmaların ardından gösterilerle devam eden şölende, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen masal anlatıcıları, kendi kültürlerinden izler taşıyan hikayelerini sahneye taşıdı.

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        Katılımcılar, anlatıcıların performanslarıyla farklı coğrafyaların kültürel anlatılarını tanıma fırsatı buldu.

        Şölen, yarın kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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