Kahramanmaraş'ta "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı

Konuşmaların ardından gösterilerle devam eden şölende, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen masal anlatıcıları, kendi kültürlerinden izler taşıyan hikayelerini sahneye taşıdı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, yaptığı konuşmada, hikayelerin toplumun hafızasını ve ortak değerlerini kuşaktan kuşağa taşıdığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şölen, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

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