Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni akademik panelle başladı

        Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni akademik panelle başladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, KSÜ'de gerçekleştirilen akademik panelle başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni akademik panelle başladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, KSÜ’de gerçekleştirilen akademik panelle başladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Kaf Dağının Ardında" temasıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bir Masalın Anlattığı" başlıklı panelle kapılarını açtı.

        Moderatörlüğünü Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Evrim Ölçer’in üstlendiği panele; Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Dönmez, KSÜ’den Prof. Dr. Selim Somuncu, Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Gültekin ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gönül Reyhanoğlu konuşmacı olarak katıldı. Programda masalların, toplumların geleneklerini ve yaşam deneyimlerini gelecek kuşaklara taşıyan en önemli kültürel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

        REKLAM

        Üç gün sürecek şölenin; Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğini desteklemesi, sözlü anlatı geleneğini koruması ve edebiyat birikimini uluslararası alanda tanıtması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev ya...
        Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev ya...
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sür...
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sür...
        Fazilet Apartmanı davasında ek rapor: Fırındaki tadilatlar, binanın taşıyıc...
        Fazilet Apartmanı davasında ek rapor: Fırındaki tadilatlar, binanın taşıyıc...
        Andırın'da yerli mısır hasadı, Patosta çekilen mahsul güneşte kurutuluyor
        Andırın'da yerli mısır hasadı, Patosta çekilen mahsul güneşte kurutuluyor
        Kahramanmaraş'ta üniversiteli gençlerden ilkokulda renkli boyama etkinliği
        Kahramanmaraş'ta üniversiteli gençlerden ilkokulda renkli boyama etkinliği
        Çevre kirliliği nilüferleri tehdit ediyor
        Çevre kirliliği nilüferleri tehdit ediyor