Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni akademik panelle başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, KSÜ’de gerçekleştirilen akademik panelle başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Kaf Dağının Ardında" temasıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bir Masalın Anlattığı" başlıklı panelle kapılarını açtı.

Moderatörlüğünü Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Evrim Ölçer’in üstlendiği panele; Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Dönmez, KSÜ’den Prof. Dr. Selim Somuncu, Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Gültekin ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gönül Reyhanoğlu konuşmacı olarak katıldı. Programda masalların, toplumların geleneklerini ve yaşam deneyimlerini gelecek kuşaklara taşıyan en önemli kültürel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

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Üç gün sürecek şölenin; Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğini desteklemesi, sözlü anlatı geleneğini koruması ve edebiyat birikimini uluslararası alanda tanıtması amaçlanıyor.