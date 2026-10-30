Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Çevre kirliliği nilüferleri tehdit ediyor

        Çevre kirliliği nilüferleri tehdit ediyor

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1,5 kilometre mesafedeki göletleri süsleyen nilüferler, suya atılan çöpler nedeniyle kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Çevre kirliliği nilüferleri tehdit ediyor

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1,5 kilometre mesafedeki göletleri süsleyen nilüferler, suya atılan çöpler nedeniyle kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya.

        Pazarcık ilçesi Evri Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Mizmil Gölü ve Çöçeli Mahallesi'ndeki Bağlama Gölü, barındırdıkları nilüfer çiçekleri ve doğal yaşamla öne çıkıyor. Birinde sarı, diğerinde beyaz nilüfer çiçeklerinin bulunduğu göletler, sahip oldukları doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

        Yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki göletlerde nilüferlerin yanı sıra farklı kuş türleri, karabataklar, ördekler ve küçük balıklar da yaşamını sürdürüyor. Güneşin doğmasıyla açan, akşam saatlerinde ise kapanan nilüfer çiçekleri, bölgenin dikkat çeken doğal zenginlikleri arasında yer alıyor.

        REKLAM

        Gölün temizlenmesi ve koruması gerektiğini söyleyen Evri Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yahya Yurdabakan, "Burası Mizmil Gölü. Türkiye'de iki yerde bu nilüfer çiçekleri var. Biz de önceki sene bu gölümüz kurumuştu. Cenabı Allah bir rahmet verdi, bolluk yağış verdi. Gölümüz eski seviyesine geldi. Ama ne yazık ki hiçbir bakımı yok, çevre düzenlemesi yok. Birkaç sefer de müracaat ettiysek de bir olumlu cevap alamadık. Pazarcık'a bağlıyız, Pazarcık Belediyesi. Buranın bir temizlenip çevre düzeninin yapılmasını, tel örgü içerisine alınmasını istiyoruz. İnşallah yetkililer seslerimizi duyar, bize yardımcı olurlar. Nilüfer çiçekleri var, karabataklar var, üç dört çeşit kuş var bazen yabani ördekler dahi geliyor yani. Bu konuda bir bakımın yapılmasını, çevre düzeninin yapılmasını talep ediyoruz. Turizme kazandırmak istiyoruz. Yani bir mesire alanı gibi, piknik alanı gibi. Görüyorsunuz pislik halinde. Vatandaş geliyor, oturuyor uyardığımız halde yediğini içtiğini atıyor. Akşamları kapanır, gündüzleri açar yani güneşi gördüğü müddetçe" dedi.

        REKLAM

        Mahalle sakinlerinden Ökkeş Yordam, "Tarihi bir göl burası atamdan dedemizden duyduğumuz 300 yıla dayanan bir göl. Maalesef Gaziantep'e içme suyu için 42 adet kuyu vuruldu. Ondan dolayı burası 4 yıl kurumuştu. Son bir buçuk yıldır depremden sonra yeniden doldu. Türkiye'de nadir bulunan nilüfer çiçekleri var. Bu çiçekleri kopartmak yasak. Gölün kıyısında poşetler, şişeler var son dönemde yosunlar da oluştu çok bakımsız, yetkililere sesleniyoruz" diye konuştu.

        Çöçeli Mahallesi Muhtarı Murat Sımsık da Bağlama Göleti'nin endemik bitki türleri ve doğal yaşam bakımından önemli bir alan olduğunu belirterek, "Burası bizim Bağlama Gölü'müz ve şu an doğal endemik tür çiçeklerin barındığı ve doğal küçük renkli balıkların olduğu bir göl. Yani doğasıyla güzel, muhteşem bir yer. Kuşlar var, ördekler var. Bunları biz elimizden geldiğince koruyoruz. Ama maalesef dışarıdan gelen bazı misafirler çevreyi çok kirli kullanıyorlar. Bundan dolayı biraz rahatsızız. Burayı temiz kullanılması bizim için çok iyi olacak ve değerli bir yer burası. Zaten kamuya açık bir yer ve çevreyi kirletmeden gelsinler, ziyaret etsinler. Endemik tür çiçekler var. Nilüfer çiçekleri var ve kopartmanın cezaları da ağır. Çevreyi korursak ne mutlu bize" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
        Kahramanmaraş'ta şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
        Şakalaşma sırasında atılan torpille yanan alan, 27 bin fidanla yeniden ağaç...
        Şakalaşma sırasında atılan torpille yanan alan, 27 bin fidanla yeniden ağaç...
        Kahramanmaraş'ta sağanak bazı yolları göle çevirdi
        Kahramanmaraş'ta sağanak bazı yolları göle çevirdi
        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
        Para isteyen oğluna olumsuz yanıt verdi, dehşeti yaşadı
        Para isteyen oğluna olumsuz yanıt verdi, dehşeti yaşadı
        Kahramanmaraş'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluştu "Cumh...
        Kahramanmaraş'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluştu "Cumh...