Kahramanmaraş'ta sağanak bazı yolları göle çevirdi
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, özellikle şehrin alt bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yolların bir bölümü su altında kaldı.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, özellikle şehrin alt bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yolların bir bölümü su altında kaldı.
Kahramanmaraş'ta yağan yağmur akşam saatlerinde sağanak şekilde etkili oldu. Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı güzergâhlarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yağmur etkisini sürdürüyor.
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