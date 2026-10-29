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        Para vermeyen annesini rehin aldı, özel harekat ekipleri yakaladı

        KAHRAMANMARAŞ'ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.'yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı. N.D. oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçarken, bu kez çatıya çıkıp intihara kalkışan A.D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Para vermeyen annesini rehin aldı, özel harekat ekipleri yakaladı

        KAHRAMANMARAŞ’ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.’yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı. N.D. oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçarken, bu kez çatıya çıkıp intihara kalkışan A.D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.’ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı. Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurutulup kendini dışarı attı. Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi. A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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