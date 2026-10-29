Elbistan'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 fidan dikildi

Gelecek nesillere doğa bilincini aktarmak ve daha yeşil bir çevre oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet coşkusu yeşil bir mirasla taçlandırıldı.

Elbistan Orman İşletme Şefliği ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği iş birliğiyle Karaelbistan Osmangazi İlkokulu bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Programda Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, ilçe protokolü ve öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü anısına 103 adet fidanı toprağa dikerek can suyunu verdi.

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