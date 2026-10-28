Kahramanmaraş'ta işitme engelli ailelere "titreşimli bebek uyarı cihazı" desteği
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli anne ve babaların bebek bakımını daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürdüğü "Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı" projesi kapsamında ailelere destek vermeyi sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli anne ve babaların bebek bakımını daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürdüğü "Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı" projesi kapsamında ailelere destek vermeyi sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, son olarak işitme engelli bir ailenin 5 aylık bebeklerinin bakım sürecine katkı sağlamak amacıyla titreşimli bebek uyarı cihazı teslim edildi. Bebek ağladığı anda ışık ve titreşim sistemiyle annebabayı uyaran son teknolojik donanıma sahip cihaz sayesinde aileler bebeklerinin ihtiyaçlarını daha hızlı ve güvenli şekilde karşılayabiliyor.
Sosyal belediyecilik projeleri kapsamında bugüne kadar il genelinde 16 işitme engelli aileye cihaz desteği sağlandığı belirtilirken, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik saha çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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