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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Salon: Mustafa Muhammet Güvenmez Merkez Spor Kompleksi

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

        AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Moreira, Hakan Polat, Candido, Hamacher, Atakan Topal, (Ali İhsan Heper, Burak Cevik, Mehmet Hacıoğlu, Galvez)

        Spor Toto: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver (Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün, Melih Sıratça, Tarık Erginay)

        Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 15-12

        Süre: 138 dakika

        KAHRAMANMARAŞ

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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