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        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında 3 sanığa hapis cezası

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada, mahkeme heyeti 1'i tutuklu 3 sanığa hapis cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında 3 sanığa hapis cezası

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada, mahkeme heyeti 1'i tutuklu 3 sanığa hapis cezası verdi.

        Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.D.B. ile tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Müşteki avukatları, esas hakkındaki mütalaanın bazı bölümlerine katıldıklarını, ancak olayda aydınlatılması gereken hususlar bulunduğunu belirterek yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

        Tutuklu sanık A.D.B'nin avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ve sağlık sorunları bulunduğunu aktararak, yazılı savunmalarını mahkemeye sunduklarını ve beraatine karar verilmesini istedi.

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        Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanık A.D.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Heyet, sanıklar R.K'yi "suçluyu kayırma", A.K'yi ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        - Olay

        Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmış, olayda M.G. ile E.T. silahla yaralanmıştı.

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        Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün, M.G. ise 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından kaçan A.D.B. 1 Mart 2026'da İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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