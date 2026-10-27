Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri kentteki okullara verildi Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı Belinay Nur Boyraz Ortaokulu olarak değiştirildi

        Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri kentteki okullara verildi Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı Belinay Nur Boyraz Ortaokulu olarak değiştirildi

        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri kentteki bazı okullara verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri kentteki okullara verildi Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı Belinay Nur Boyraz Ortaokulu olarak değiştirildi

        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri kentteki bazı okullara verildi.

        Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz 15 Nisan'da 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı "Belinay Nur Boyraz Ortaokulu", Nur Pakdil Ortaokulunun adı "Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu", Binevler Ortaokulunun adı "Bayram Nabi Şişik Ortaokulu", Yunus Emre Ortaokulunun adı ise "Yusuf Tarık Gül Ortaokulu" olarak değiştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Onikişubat'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluşacak
        Onikişubat'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluşacak
        Nurhaklı çocuklar Ordu'yu keşfetti
        Nurhaklı çocuklar Ordu'yu keşfetti
        UNESCO Edebiyat Şehri'nde kültür şöleni
        UNESCO Edebiyat Şehri'nde kültür şöleni
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimci hakkında soruşturma...
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimci hakkında soruşturma...
        Kahramanmaraş'ta kalbi duran 2 yaşındaki çocuk, 1,5 ay sonra sağlığına kavu...
        Kahramanmaraş'ta kalbi duran 2 yaşındaki çocuk, 1,5 ay sonra sağlığına kavu...
        Asrın depreminde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nde karar çıktı
        Asrın depreminde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nde karar çıktı