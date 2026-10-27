Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri kentteki okullara verildi Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı Belinay Nur Boyraz Ortaokulu olarak değiştirildi

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz 15 Nisan'da 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı "Belinay Nur Boyraz Ortaokulu", Nur Pakdil Ortaokulunun adı "Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu", Binevler Ortaokulunun adı "Bayram Nabi Şişik Ortaokulu", Yunus Emre Ortaokulunun adı ise "Yusuf Tarık Gül Ortaokulu" olarak değiştirildi.

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