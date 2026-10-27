Onikişubat'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluşacak

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bin 300 öğrenci, dev koro ve orkestrayla aynı sahnede buluşacak. Geçtiğimiz yıl bin kişilik kadroyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet’in 1000 Sesi" konseri, bu yıl 35 ortaokuldan katılan öğrencilerle bin 300 kişiye ulaşarak kendi rekorunu kıracak.

Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda; Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen konser, 29 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hazırlanan organizasyonda, 35 farklı ortaokuldan bin 300 öğrenciye 60 müzik öğretmeni ve Onikişubat Belediyesi bünyesindeki kentin ilk ve tek senfonik oda orkestrası eşlik edecek.

Açık Sahne Sanat Akademisi şefleri Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül Canlı ve Müzikolog Hasan Oğuz Canlı rehberliğinde yaklaşık 2 aydır sürdürülen çalışmalara, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de katkı sunuyor. Orkestra ve koro şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül Canlı’nın üstleneceği konserde, İstiklal Marşı’nın yanı sıra "Mustafam Marşı", "Emanetine Sahibim Atam Marşı", "Vatan Marşı" ve "İzindeyiz Marşı" seslendirilecek. Programda ayrıca sürpriz eserlere de yer verilecek.

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Etkinlikle çocuklara sahne deneyimi kazandırılması ve milli birlik duygularının sanat aracılığıyla güçlendirilmesi hedefleniyor. Onikişubat Belediyesi yetkilileri, tüm Kahramanmaraş halkını konsere davet etti.