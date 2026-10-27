Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Onikişubat'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluşacak

        Onikişubat'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluşacak

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bin 300 öğrenci, dev koro ve orkestrayla aynı sahnede buluşacak. Geçtiğimiz yıl bin kişilik kadroyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in 1000 Sesi" konseri, bu yıl 35 ortaokuldan katılan öğrencilerle bin 300 kişiye ulaşarak kendi rekorunu kıracak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Onikişubat'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluşacak

        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bin 300 öğrenci, dev koro ve orkestrayla aynı sahnede buluşacak. Geçtiğimiz yıl bin kişilik kadroyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet’in 1000 Sesi" konseri, bu yıl 35 ortaokuldan katılan öğrencilerle bin 300 kişiye ulaşarak kendi rekorunu kıracak.

        Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda; Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen konser, 29 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hazırlanan organizasyonda, 35 farklı ortaokuldan bin 300 öğrenciye 60 müzik öğretmeni ve Onikişubat Belediyesi bünyesindeki kentin ilk ve tek senfonik oda orkestrası eşlik edecek.

        Açık Sahne Sanat Akademisi şefleri Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül Canlı ve Müzikolog Hasan Oğuz Canlı rehberliğinde yaklaşık 2 aydır sürdürülen çalışmalara, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de katkı sunuyor. Orkestra ve koro şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül Canlı’nın üstleneceği konserde, İstiklal Marşı’nın yanı sıra "Mustafam Marşı", "Emanetine Sahibim Atam Marşı", "Vatan Marşı" ve "İzindeyiz Marşı" seslendirilecek. Programda ayrıca sürpriz eserlere de yer verilecek.

        REKLAM

        Etkinlikle çocuklara sahne deneyimi kazandırılması ve milli birlik duygularının sanat aracılığıyla güçlendirilmesi hedefleniyor. Onikişubat Belediyesi yetkilileri, tüm Kahramanmaraş halkını konsere davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Nurhaklı çocuklar Ordu'yu keşfetti
        Nurhaklı çocuklar Ordu'yu keşfetti
        UNESCO Edebiyat Şehri'nde kültür şöleni
        UNESCO Edebiyat Şehri'nde kültür şöleni
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimci hakkında soruşturma...
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimci hakkında soruşturma...
        Kahramanmaraş'ta kalbi duran 2 yaşındaki çocuk, 1,5 ay sonra sağlığına kavu...
        Kahramanmaraş'ta kalbi duran 2 yaşındaki çocuk, 1,5 ay sonra sağlığına kavu...
        Asrın depreminde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nde karar çıktı
        Asrın depreminde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nde karar çıktı
        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davasında karar...
        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davasında karar...