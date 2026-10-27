Kahramanmaraş'taki okul saldırısında okul müdürü dahil 4 kişiye soruşturma izni

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin müdür, müdür yardımcısı ve iki öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen, 9 öğrenci ile öğretmen Ayla Kara'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Onikişubat Kaymakamlığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar ve ön inceleme kapsamında düzenlenen belgeleri değerlendirerek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.T. ile rehber öğretmen E.İ. hakkında 'terk', 'suçu bildirmeme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçları kapsamından başlattığı resen soruşturmasında dört personel hakkında soruşturma izni verdi.

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Kaymakamlığın kararında, okul müdürü C.K. ile müdür yardımcısı F.B.'nin silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştiği kata çıktıkları, silahlı saldırıyı gördükten sonra okul binasından ayrıldıklarının kamera kayıtlarına yansıdığı belirtildi. İki yöneticinin ifadelerinde de bu durumu doğruladıkları aktarıldı.

Ayrıca kararda, okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak, öğrencileri korunaklı bir bölgeye almak, tahliyeyi gerçekleştirmek veya bu süreci organize etmek gibi sorumluluklarının bulunduğu vurgulandı. Müdür ve müdür yardımcısının binadan ayrıldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradıkları, ancak öğrencileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.T.'nin de silah seslerini duyduktan sonra görevli olduğu 5/G sınıfının kapısını aralayarak seslerin geldiği yöne baktığı belirtildi. Silahlı saldırıyı fark eden öğretmenin sınıftaki öğrencileri uyarmadan veya koruyucu bir davranışta bulunmadan zemin kata doğru koştuğunun anlaşıldığı ve öğretmenin ifadesinde de bu durumu doğruladığı aktarıldı. Öğrencilerin yaşları gereği silahlı saldırı karşısında kendilerini korumakta zorlanabilecekleri belirtilen kararda, öğretmenin davranışlarının Türk Ceza Kanunu'nun 97. maddesinde düzenlenen 'terk' suçunu oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

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Rehber öğretmen E.İ. hakkında hazırlanan bölümde ise bazı öğrencilerin, saldırıdan yaklaşık iki ay önce saldırgan İsa Aras Mersinli'nin şiddet eğilimi gösterdiğini rehber öğretmene ilettiği belirtildi. Kararda, öğrencilerin ifadelerinin bu bildirimi desteklediği değerlendirmesine yer verildi. Rehber öğretmenin, Mersinli'nin kendisine yönelik davranışlarını ve öğrencilerden gelen bilgileri bilmesine rağmen gerekli adımları atmadığı öne sürüldü.

Ayrıca, Mersinli'ye 29 kez rehberlik hizmeti verildiği hatırlatılarak, ilgili bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması gerektiği kaydedildi.

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Soruşturma izni kararına karşı, hakkında ön inceleme yapılan personelin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etme hakkının da bulunduğu belirtildi.